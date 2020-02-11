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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Алкоголиков из Глазго будут лечить бесплатным вином

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Алкоголиков из Глазго будут лечить бесплатным вином
Фото: Pixabay

Пьяницам будут наливать бесплатно, но не крепкие напитки, а вино. Причем, под присмотром врачей и строго дозированно.

Сообщается, что первыми участниками программы будут алкоголики, которых неоднократно ловили при совершении преступлений из-за зависимости.

По мнению властей, «лечебный» алкоголь будет для казны дешевле, чем последствия преступлений. Не секрет, что во всем мире люди, страдающие алкоголизмом, пьют не только спиртные напитки, но и спиртосодержащие жидкости. В Шотландии решили, что лучше выпить немного вина, чем тормозной жидкости.

Специалисты взяли за основу программу, которая успешно работает в Канаде. Кроме этого, шотландский Минздрав распорядился заменить все бокалы в барах и ресторанах на 125-граммовые. 

Ранее сообщалось, каждый третий россиянин – тихий алкоголик.

ДВа

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