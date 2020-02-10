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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Главный нарколог заявил, что каждый третий россиянин — тихий алкоголик и развеял миф, что спиртное спасает от коронавируса

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

Главный нарколог заявил, что каждый третий россиянин — тихий алкоголик и развеял миф, что спиртное спасает от коронавируса

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что около 30% россиян являются тихими алкоголиками. Медики считают, что заявление Брюна вполне можно считать экспертной оценкой основанной на долгих годах практики, но точных цифр нет.

«Есть тихие алкоголики, а есть громкие алкоголики. Громкие — это запойные, которые пропускают работу, вступают в конфликты. У таких алкоголиков развиваются психозы, они попадают на лечение в стационар. Но есть большая доля населения, четверть-треть, которая регулярно употребляют алкоголь в больших количествах. Это называется хроническая алкогольная интоксикация», — цитирует Daily Storm заведующего филиалом Московского научно-практического центра наркологии Сергей Полятыкина.

Так же врач считает, что латентный алкоголизм может угрожать тем, кто употребляет не менее 350 грамм крепкого алкоголя в месяц. Поэтому все слова о полезности «рюмки коньяка перед ужином» — это миф, которым люди оправдывают свой алкоголизм.

Кроме того,  Евгений Брюн в эфире программы «Поздняков» на НТВ сообщил, что алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой, так как это вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться». Это может спровоцировать остановку сердца.

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