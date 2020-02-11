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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В партии Зеленского утверждают, что украинская промышленность гибнет

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В партии Зеленского утверждают, что украинская промышленность гибнет
Верховная рада, Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский сделал резонансное заявление. По словам политика, в настоящий момент на Украине буквально гибнет промышленность.
 
Дубинский подчеркнул, что промышленное производство на Украине падает впервые с 2015 года. Политик заявил, что для его восстановления следует создавать министерство промышленности, рабочие места и делать все возможное, чтобы украинские товары продавались.
 
Вместо этого, по словам депутата, украинское руководство "меняет кровати" (подразумевается возможная ротация министров). 
ЕТ

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