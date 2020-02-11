В партии Зеленского утверждают, что украинская промышленность гибнет

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский сделал резонансное заявление. По словам политика, в настоящий момент на Украине буквально гибнет промышленность.

Дубинский подчеркнул, что промышленное производство на Украине падает впервые с 2015 года. Политик заявил, что для его восстановления следует создавать министерство промышленности, рабочие места и делать все возможное, чтобы украинские товары продавались.