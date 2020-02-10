Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, когда смогут вернуться дипломаты в Москву и в Киев

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10 февраля 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Вадим Пристайко, фото: twitter.com/vprystaiko

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявление своего "дорогого друга" Сергея Лаврова о том, Россия не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву.

По словам Пристайко, на данный момент взаимное возвращение послов России и Украины не стоит на повестке дня. Украинский министр после пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме заявил, что "когда война закончится", "Россия и Украина смогут иметь нормальные отношения, обмены, и также и послов", а также будут "хорошими соседями"."Я читал эту новость от моего дорого друга министра Лаврова. Но мы сейчас не на этой стадии. Что он говорил, так это то, что однажды послы вернутся. И это правда. Когда война закончится, мы пошлем послов", - заявил дипломат СМИ.

Взаимное возвращение послов России и Украины произойдет после завершения конфликта в Донбассе, - подчеркнул Вадим Пристайко.