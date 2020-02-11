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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Пентагон признал, что более ста военных США пострадали от иранского удара

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Пентагон признал, что более ста военных США пострадали от иранского удара
Пентагон, pixabay.com

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки признало, что после иранского ракетного удара в Ираке пострадали 109 американских военнослужащих. Данный удар был нанесен по базе Айн-эль-Асад 8 февраля.

Подчеркивается, что удар нанесла иранская сторона за убийство генерала Сулеймани. В Пентагоне уточнили, что у 109 военных США были выявлены легкие черепно-мозговые травмы. 76 пострадавших к настоящему моменту уже вернулись к службе.

Часть солдат пришлось оперативно эвакуировать на военную базу в Германии, где они проходили лечение и реабилитацию. 

Ранее власти США утверждали, что в результате ракетного удара Ирана ни один человек не пострадал.

ЕТ

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