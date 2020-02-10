Коронавирус оказался сильнее свиного гриппа в обвале цен на нефть

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10 февраля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Коронавирус стал причиной самого сильного снижения цен на нефть с 2003 года. Он обошел по этому показателю как птичий, так и свиной грипп. Об этом сообщил Центральный банк в своем ежемесячном отчете.

Во время наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть снижались на 17%, хотя в июне 2019 года цены среагировали на пандемию свиного гриппа падением на 15%.

Из-за коронавируса Китай может снизить активность в таких секторах своей экономики, как транспорт, туризм, розничная торговля. Ранее Счетная палата сообщила, что, если борьба с новым типом коронавируса займет продолжительное время, это существенно скажется на мировой и российской экономике.

В частности, на Россию повлияет сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, который сейчас превышает 15% от всего оборота России.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как коронавирус повлияет на экономику.