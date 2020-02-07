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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Набиуллина объяснила, как коронавирус повлияет на экономику

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Набиуллина объяснила, как коронавирус повлияет на экономику
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как коронавирус может повлиять на состояние российской экономики. «Наша задача - чтобы финансовая система, макроэкономическая стабильность были обеспечены», - заявила она.

«Мы считаем это риском для нашего базового прогноза, мы об этом говорим, но оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенностей, все будет зависеть от скорости, ... от продолжительности эпидемии», - сказала Набиуллина.

При этом глава Банка России отметила, что на сегодняшний день угроза рассматривается как незначительная. Набиуллина подчеркнула, что макроэкономическая стабильность способствует сохранению устойчивого состояния экономики страны и уровня жизни населения в подобных случаях.

АБ

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