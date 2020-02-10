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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Турция нанесла ответные удары по целям армии Асада в провинции Идлиб. Нейтрализован 101 сирийский солдат

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Турция нанесла ответные удары по целям армии Асада в провинции Идлиб. Нейтрализован 101 сирийский солдат
Anas Alkharboutli, globallookpress.com

Турецкие военные в понедельник, 10 февраля, нанесли ответный удар по целям армии Башара Асада после обстрела солдат армии Турции в провинции Идлиб на севере Сирии. По данным Министерства национальной обороны Турции, нанесены удары по 115 сирийским целям, и нейтрализован 101 солдат режима Асада.

Уничтожены три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что жертвами ответных действий турецких военных стали 76 сирийских солдат.
Ранее сообщалось о гибели пяти  турецких военнослужащих в результате атаки правительственных войск Сирии наблюдательного поста в городе Тафтаназ в провинции Идлиб.

После боестолкновений в Сирии Турция запросила поддержки НАТО.

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