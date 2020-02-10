Трамп назвал месяц, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса закончится в апреле этого года. Такое предположение сделал президент США Дональд Трамп.
Американский лидер обосновал свое заявление жарой, отметив, что «люди думают, что он уйдет в апреле из-за жары.
«Вообще говоря, жара убивает подобный вирус», - сказал Трамп, дав понять, что Китай передал ему уверенность, что вспышка вируса прекратится к апрелю.
На встрече с губернаторами Трамп также заметил, что «у США хорошее положение для борьбы с коронавирусом».
По последним данным, в США 12 выявленных случаев заболевания коронавирусом.