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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Украинские ветераны предложили ввести санкции против россиян за задержание моряков в Керченском проливе

, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские ветераны предложили ввести санкции против россиян за задержание моряков в Керченском проливе
Kremlin Pool, globallookpress.com

Украинские ветераны и правозащитники предложили ввести санкции против россиян за задержание моряков в Керченском проливе на двух судах Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года.

Министерство по делам ветеранов Украины вместе с «Крымской правозащитной группой» подготовило проект санкций в отношении россиян, принимавших участие в задержании и аресте украинских военных моряков.

Специалисты ведомства собрали достаточно информации о причастных к задержанию. Также санкции предлагается ввести против судей, прокуроров и следователей, которые «устраивали политически мотивированные преследования, судилища над украинскими гражданами» в Крыму, - сообщаетсчя на сайте Министерства по делам ветеранов Украины.

Под новые украинские санкции, как надеется Минветеранов, попадут «нескольких десятков человек». Какие конкретно ограничения предлагается ввести, инициаторы не уточнили. После согласвания санкций его вынесут на рассмотрение правительства Украины и Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, план бывшего президента Украины Петра Порошенко по провокации в Керченском проливе сорвала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 

ИЧ

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