На Украине раскрыли виновника срыва плана Порошенко по керченской провокации

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11 января 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Serg Glovny / globallookpress.com

План бывшего президента Украины Петра Порошенко по провокации в Керченском проливе сорвала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Соответствующее заявление, выступая в радиоэфире, сделал киевский журналист Дмитрий Гордон.

По словам Гордона, ставшего собеседником «Эха Москвы», изначально Порошенко, посылая в ноябре 2018 года моряков в пролив, собирался под предлогом конфликта с Россией ввести военное положение на 60 суток. Это дало бы возможность перенести выборы президента, выиграть которые у тогдашнего главы государства шансов не было.

Согласно информации журналиста, в последний момент Юлия Тимошенко позвонила канцлеру Германии Ангеле Меркель и рассказала ей о намерениях Порошенко. Меркель связалась с украинским лидером и предупредила его, что тот лишится поддержки Запада, если реализует свой замысел.

В результате Петр Порошенко пошел на компромисс, ограничив действие военного положения 30 сутками, и выборы состоялись в намеченный срок, отметил Дмитрий Гордон.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине назвали число масштабных небоевых потерь киевских силовиков в Донбассе.