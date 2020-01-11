Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

На Украине раскрыли виновника срыва плана Порошенко по керченской провокации

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине раскрыли виновника срыва плана Порошенко по керченской провокации
Бывший президент Украины Петр Порошенко, Serg Glovny / globallookpress.com

План бывшего президента Украины Петра Порошенко по провокации в Керченском проливе сорвала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Соответствующее заявление, выступая в радиоэфире, сделал киевский журналист Дмитрий Гордон.

Бывший украинский прокурор раскрыл число масштабных небоевых потерь ВСУ в Донбассе

Бывший украинский прокурор раскрыл число масштабных небоевых потерь ВСУ в Донбассе

По словам Гордона, ставшего собеседником «Эха Москвы», изначально Порошенко, посылая в ноябре 2018 года моряков в пролив, собирался под предлогом конфликта с Россией ввести военное положение на 60 суток. Это дало бы возможность перенести выборы президента, выиграть которые у тогдашнего главы государства шансов не было.

Согласно информации журналиста, в последний момент Юлия Тимошенко позвонила канцлеру Германии Ангеле Меркель и рассказала ей о намерениях Порошенко. Меркель связалась с украинским лидером и предупредила его, что тот лишится поддержки Запада, если реализует свой замысел.

В результате Петр Порошенко пошел на компромисс, ограничив действие военного положения 30 сутками, и выборы состоялись в намеченный срок, отметил Дмитрий Гордон.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на Украине назвали число масштабных небоевых потерь киевских силовиков в Донбассе.

 

ДЦ

//картина дня

В мире

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut).

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…