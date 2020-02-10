В ВОЗ считают, что вспышка нового коронавируса только начало всемирной эпидемии

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10 февраля 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что наблюдаемая в КНР с распространением коронавирусной инфекции ситуация всего лишь «верхушка айсберга». По его словам, малая часть людей получила заболевание вне Китая, но заражаемость может расти.

«Выявление небольшого количества таких случаев может означать, что в других странах его распространение шире, чем это считалось; если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга», - высказал эксперт.

Гебрейесус отметил, что главной задаче ВОЗ является сдерживание коронавируса и призвал все страны готовится к возможному переходу инфекции, в том числе развивать систему здравоохранения, а также делиться своими знаниями о вирусе с другими странами.

Ранее эксперт, член исследовательской группы Гуань Вэйцзе назвал максимальную продолжительность инкубационного периода при коронавирусе.