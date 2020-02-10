Эксперты рассказали об инкубационном периоде коронавируса

Эксперт, член исследовательской группы Гуань Вэйцзе рассказал о максимальном инкубационном периоде нового коронавируса. Ранее сообщалось, что этот период может длиться до четырнадцати дней.

Исследования показали, что в среднем инкубационный период продолжается три дня, однако максимальный срок составляет 24 дня. Гуань Вэйцзе в беседе с журналистами подчеркнул, что "пока это только отдельный случай".

Специалисты уточняют, что увеличение инкубационного периода влечет за собой не самые приятные последствия, поскольку срок, в который больной может заражать других людей, становится более длительным.