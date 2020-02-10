Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Здоровье 13+

Эксперты рассказали об инкубационном периоде коронавируса

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эксперты рассказали об инкубационном периоде коронавируса
врачи в Китае, Wang Ye/Xinhua
Эксперт, член исследовательской группы Гуань Вэйцзе рассказал о максимальном инкубационном периоде нового коронавируса. Ранее сообщалось, что этот период может длиться до четырнадцати дней.
 
Исследования показали, что в среднем инкубационный период продолжается три дня, однако максимальный срок составляет 24 дня. Гуань Вэйцзе в беседе с журналистами подчеркнул, что "пока это только отдельный случай".
 
Специалисты уточняют, что увеличение инкубационного периода влечет за собой не самые приятные последствия, поскольку срок, в который больной может заражать других людей, становится более длительным.
 
Напомним, к настоящему моменту от коронавируса в Китае скончались 908 человек. Число заболевших превысило 40,1 тысячи.
ЕТ

//картина дня

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Грузопоток между Россией и Китаем на фоне коронавируса 2019-nCoV снижается, но системных рисков пока не наблюдается. Об этом заявил вице-премьер, полномочный…

//новости ан

УВД на Московском метрополитене возбудило уголовное дело о хулиганстве в отношении нескольких человек. Они подняли панику имитацией приступа, вызванного якобы вирусной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан