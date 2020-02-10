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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Полиция Таиланда задержала мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в ТЦ

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Полиция Таиланда задержала мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в ТЦ
пистолет, пули, pixabay.com

Полиция Таиланда задержала сегодня человека, который угрожал устроить стрельбу в ТЦ в провинции Чаяпхум. Гражданин разместил сообщение в соцсети через несколько дней после стрельбы в Накхонратчасиме.

28-летний Пирапат Чусанг к настоящему моменту арестован и обвинен в нарушении закона о компьютерных преступлениях, который запрещает публикацию данных, способных вызвать панику. Мужчина уже признался в том, что действительно разместил в социальной сети угрозу, но добавил, что находился тогда в состоянии алкогольного опьянения.

На днях в Таиланде ликвидировали военного, который открыл стрельбу по людям на северо-востоке страны. В результате происшествия погибли более 20 человек, еще 63 – пострадали.

 

ЕТ

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