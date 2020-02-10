В Госдуме оценили заявление американских СМИ о препятствии для США в

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10 февраля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил материал американских СМИ о том, что может стать главным препятствием для американцев в "войне" с Россией.

Ранее издание Breaking Defense назвало реки важным препятствием для победы Соединенных Штатов Америки в противостоянии с РФ.

Дмитрий Новиков отметил, что прогнозы и рассуждения на тему вероятных военных действий – это плохо, поскольку создает все более сложную ситуацию в отношениях Москвы и Вашингтона. "В мире и так накоплено достаточно много оружия", – подчеркнул политик. Он также уточнил, что рост количества подобных публикаций обусловлен длительной и общей "русофобской кампанией".