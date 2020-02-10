Депутат ГД назвал информационной атакой на Россию обвинения Пентагона

//В мире 13+

10 февраля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Пентагон, pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов утром в понедельник, 10 февраля, назвал обвинения главы Пентагона Марка Эспера в киберпреступлениях информационной атакой на Россию.

Эспер ранее заявил, что РФ в собственных интересах осуществляет кибератаки и использует "гибридные войны".

Морозов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заявил, что подобные слова являются попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. Политик уточнил, что именно США развязывают информационные войны и пытаются при помощи политики НАТО и различных обвинений оккупировать мир.