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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Депутат ГД назвал информационной атакой на Россию обвинения Пентагона

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Депутат ГД назвал информационной атакой на Россию обвинения Пентагона
Пентагон, pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов утром в понедельник, 10 февраля, назвал обвинения главы Пентагона Марка Эспера в киберпреступлениях информационной атакой на Россию.

Эспер ранее заявил, что РФ в собственных интересах осуществляет кибератаки и использует "гибридные войны".

Морозов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заявил, что подобные слова являются попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. Политик уточнил, что именно США развязывают информационные войны и пытаются при помощи политики НАТО и различных обвинений оккупировать мир.

ЕТ

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