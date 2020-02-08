Американский ветеран назвал военных США «хуже фашистов»

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8 февраля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Independent

беспилотник на фото из instagram

Бывший военнослужащий арамии США Брэндон Брайант рассказал о зверствах Пентагона на войне. Его признание опубликовала британская Independent.

В американской армии Брэндон Брайант был оператором беспилотника. Он летал на «Хищнике». Этим аппаратом можно управлять на расстоянии больше 11 тысяч километров. Брэндон постоянно находился в штабе, неподалеку от Лас-Вегаса, но принимал участие в боевых действиях.

Американец признался в убийстве 13 человек. Он рассказывает о том, как однажды его подразделение уничтожило 1626 целей. Среди них были женщины и дети.

Больше всего Брэндона Брайанта шокировал приказ командира убить ребенка. Это произошло в Афганистане. Брайант навел беспилотник на одно из зданий. В этот момент из него вышел ребенок. Оператор беспилотника доложил об этом командиру.

«Это чертова собака, сбрасывай!» — получил приказ Брайант.

После этого американец уволился из армии. Он признается, что военные США хуже фашистов. Сейчас Брайант выступает против программы использования беспилотных летательных аппаратов на войне.

К слову, беспилотники активно используются в Иране. Один из них был сбит осенью прошлого года. Кроме того, эти аппараты часто замечают у границ России.