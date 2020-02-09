Премьер-министр Украины сообщил о грядущем сокращении госаппарата

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9 февраля 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что в нынешнем году госаппарат будет сокращен минимум на 10%. Также он сообщил, что зарплата чиновников будет привязана к средней по стране.

По словам Гончарука, сокращение госаппарата будет проведено благодаря внедрению IT-инструментов. Также будет установлен уровень зарплат для топ-чиновников. Предполагается, что «коридор» будет находиться в пределах 30-50 тысяч гривен в месяц.

«Мы приняли решение, что зарплата чиновника, который занимает наивысшую должность в правительстве, будет от трех до пяти средних заработных плат», - отметил, премьер-министр Украины.