Крутой сообщил, по каким ценам будут покупать нефть у российских компаний НПЗ Беларуси

//В мире 13+

9 февраля 2020, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

Joseph Dacalanio, globallookpress.com

Белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по мировым ценам. В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко с участием членов российской и белорусской делегаций.

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Минск продолжит работу со всеми российскими нефтяными компаниями. Крутой отметил, что Белоруссия изначально требовала соблюдения условия закупки российской нефти по мировым ценам подчеркнул, что Минску "не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий", - передает радио Sputnik.

Белорусский чиновник обратил внимание на неоднородность российского нефтяного рынка.

По данным Крутого, нефть в Беларусь поставляет в основном "большая пятерка", и с этими компаниями также будут переговоры. Глава Минэнерго России Александр Новак пообещал встретиться с белорусской делегацией для обсуждения новых условий работы на белорусском рынке.

На прошлой неделе состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Они договорились, что цены и объемы поставок российских энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком.