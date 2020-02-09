Визит принца Гарри в престижную клинику взбудоражил британцев

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9 февраля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Принца Гарри постигла та же проблема, что и его отца и старшего брата. 35-летнего внука королевы Великобритании Елизаветы II заметили в клинике в лондонском квартале Мэйфер.

Мужчина, как и его старшие родственники, столкнулся с проблемой раннего выпадения волос. Отмечается, что за год в браке шевелюра принца Гарри заметно поредела, а проплешина увеличилась вдвое.

«Визит Гарри вызвал настоящий ажиотаж. Это престижная компания, одно из лучших мест в мире. Тут предлагают целый ряд различных видов лечения», - рассказал о ситуации инсайдер. Он отметил, что лечение обойдётся Гарри в круглую сумму.