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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Визит принца Гарри в престижную клинику взбудоражил британцев

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Визит принца Гарри в престижную клинику взбудоражил британцев
Фото: соцсети

Принца Гарри постигла та же проблема, что и его отца и старшего брата. 35-летнего внука королевы Великобритании Елизаветы II заметили в клинике в лондонском квартале Мэйфер.

Мужчина, как и его старшие родственники, столкнулся с проблемой раннего выпадения волос. Отмечается, что за год в браке шевелюра принца Гарри заметно поредела, а проплешина увеличилась вдвое.

«Визит Гарри вызвал настоящий ажиотаж. Это престижная компания, одно из лучших мест в мире. Тут предлагают целый ряд различных видов лечения», - рассказал о ситуации инсайдер. Он отметил, что лечение обойдётся Гарри в круглую сумму.

АБ

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