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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Афганистане в ходе перестрелке погибли двое американских военных

, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Афганистане в ходе перестрелке погибли двое американских военных
фото: pixabay.com

Двое военных США погибли и шестеро ранены в провинции Нангархар в Афганистане при нападении неизвестного, одетого в форму афганских военных. Об этом заявил представитель ВС США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

"Два военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки 8 февраля в округе Шерзад провинции Нангархар", - отметил он, добавив, что пострадавшим оказывают первую помощь на базе США.

Как пояснил Леггетт, неизвестный в форме афганской армии открыл стрельбу из пулемета по объединенным силам США и Афганистана. Мотивы и причины данной атаки на текущий момент выясняются, ведется расследование.

Ранее АН сообщали, что четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области в пятницу, 7 января, накрыло лавиной. Согласно последней информации пресс-службы Министерства обороны страны, трое из них погибли.

АС

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