Украинский телеканал снял семь сериалов на русском языке

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9 февраля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Известный украинский телеканал "1+1" для весеннего сезона подготовил семь сериалов. При этом все они сняты на русском языке. Почему - объяснила продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.

В интервью одному из украинских СМИ продюсер отметила, что к мелодрамам на украинском языке аудитория относится более холодно, чем к комедиям. Кроме того, актерскому составу украинский язык дается с большим трудом.

"При просмотре комедийных лент человек попадает в водоворот событий, не замечая, на каком языке продукт. Сериалы мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра", - уточнила Еремеева.

По ее словам, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем хотелось бы. Но продюсеры, сценаристы и актеры стремятся, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно.

Ранее в Сети раскритиковали украинскую певицу Екатерину Гуменюк, более известную как Ассоль, за представление песни на русском языке, с которой она выступит в I полуфинале национального отбора на Евровидении-2020.