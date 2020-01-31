На Украине осудили участницу отбора на Евровидение за речь на русском языке

//В мире 13+

31 января 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Сети раскритиковали украинскую певицу Екатерину Гуменюк, более известную как Ассоль, за представление песни на русском языке, с которой она выступит в первом полуфинале национального отбора на международном песенном конкурсе Евровидение – 2020.

Девушка рассказала на одном из украинских телеканалов о том, что её композиция «Save it» посвящена сохранению живой природы на Земле и её нужно беречь. Однако Ассоль презентовала песню на русском языке, что возмутило общественность.

«Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор!!!»

«Почему по-русски говорит? ... Такое не может представлять Украину на конкурсе!»

Ранее украинский политик заявила, что закон о государственном языке делит детей в стране "на три сорта".