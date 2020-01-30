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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Украинский политик заявила, что в стране делят детей на "три сорта"

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Украинский политик заявила, что в стране делят детей на
фото: Елена Лукаш, wikipedia.org

Бывший министр юстиции Елена Лукаш раскритиковала украинские власти за то, что в стране делят детей на «три сорта». По её словам, принятый экс-президентом Петром Порошенко закон о государственном языке продолжает раскалывать общество.

Лукаш отметила, что нынешний глава государства Владимир Зеленский говорил о пересмотре подписанного Порошенко закона об украинском языке, но не выполняет свои обещания. Она напомнила, что президент хотел провести его проверку на предмет соответствия конституции и соблюдения прав граждан.

Экс-министр считает, что введение украинского языка во все сферы жизни делит детей на украиноязычных, русскоязычных и на тех, кто разговаривает на языках Евросоюза. Лукаш призвала ввести либеральное языковое законодательство, где каждый будет чувствовать себя «равным среди равных».

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Балицкий сообщил о начале «настоящего геноцида» русских на Украине.

БА

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