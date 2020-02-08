Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, захватил заложников

Солдат, который устроил стрельбу на улицах города Накхонратчасима в Таиланде и убил не менее 10 человек, захватил заложников. Соответствующую информацию предоставили сегодня местные журналисты.

В настоящий момент военный, согласно последним данным источников, скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 человек. Здание окружено сотрудниками полиции, автомобильное движение в районе, где находится ТЦ, полностью перекрыто.