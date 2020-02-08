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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, захватил заложников

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Солдат, устроивший стрельбу в Таиланде, захватил заложников
полиция Таиланда, Adryel Talamantes/ZUMAPRESS.com
Солдат, который устроил стрельбу на улицах города Накхонратчасима в Таиланде и убил не менее 10 человек, захватил заложников. Соответствующую информацию предоставили сегодня местные журналисты.
 
В настоящий момент военный, согласно последним данным источников, скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 человек. Здание окружено сотрудниками полиции, автомобильное движение в районе, где находится ТЦ, полностью перекрыто.
 
Ранее сообщалось, что солдат угнал из своей части внедорожник и ездил на нем по городу, периодически открывая огонь по людям.
ЕТ

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