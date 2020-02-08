//В мире 13+
На Германию грядущей ночью обрушится циклон "Сабина", скорость ветра составит 120 км/ч
8 февраля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
8 февраля 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Очевидец рассказал о крушении вертолета в минувшую пятницу, 7 февраля, на борту которого находился депутат Государственной думы Айрат Хайруллин. Политик погиб…
Экономика
Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного судна находятся медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.
Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного…
Какие тайны хранили самые закрытые и секретные архивы КГБ СССР? Почему…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
Никак не могла пропустить картину Ф. Бондарчука «Вторжение» – я не…
В феврале 1976 г. было основано Научно-производственное объединение…
С Дальнего Востока пришла замечательная новость – Россия переловила…
Эволюция дизайна! В новый Jeep Cherokee невозможно не влюбиться
Структуры, подконтрольные миллиардеру, гражданину Израиля и резиденту…
В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями вместе…
Незадолго до отставки правительства Медведева по кабинетам Белого дома…
Глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил, что россияне уважают ветеранов, как нигде…
В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, скончался знаменитый биохимик Стэнли Коэн. Ученый, который ушел из жизни в возрасте 97 лет, в 1986 стал…
Доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал, как своевременно снизить риск ракового заболевания. Он считает, что в сейчас в России для этого…
Президент Украины отправился с визитом в Италию. Как сообщают киевские СМИ, там Зеленский поднимал донбасские вопросы. Он потребовал закрыть…
Чтобы мыслить и говорить о сложных предметах, необходима филигранная точность в понятиях и определениях, а также ясность в использовании терминов, проверенных многолетней…
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, снизившего ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до шести процентов годовых. О своей точке зрения…
Солдат, который устроил стрельбу на улицах города Накхонратчасима в Таиланде и убил не менее 10 человек, захватил заложников. Соответствующую информацию предоставили…
Сегодня, 8 февраля на стадионе Аспир-Центр (Доха, Катар) состоялся заключительный поединок между «Спартаком» и «Партизаном» .
Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков, выступавший ранее в UFC, в жесткой форме раскритиковал соотечественника Александра Емельяненко, предложив тому…
Бойцы спецподразделения «Беркут», которые были обменены в конце прошлого года, вернулись на Украину. Об этом сообщил их адвокат Александр Горошинский.
Происшествия
В минувшую пятницу, 7 февраля, в Самаре пропала одиннадцатилетняя школьница. В пресс-службе ГУМВД по региону сообщили, что в настоящий момент исчезнувшую девочку ищут…
Эксперт еженедельника «Аргументы недели» психолог Борис Хигир доказал статистикой, что люди, родившиеся летом, не способны стать политическими лидерами и тем более…
Происшествия
Мужчина и женщина, которые катались на лыжах в карьере у поселка Шапки в Ленинградской области, провалились под лед. Согласно последней информации областного главка МЧС,…
Общество
Накануне хакерская группировка «Спрут» опубликовала список военнослужащих одного из украинских националистических батальонов. Утверждалось, что речь идет о запрещенной…
В городе Накхонратчасима, расположенном на северо-востоке Таиланда, военнослужащий открыл стрельбу по людям. Согласно последней информации, в результате случившегося…
В ночь на воскресенье на северо-запад Германии обрушится циклон "Сабина". По словам синоптиков, обнародованным в субботу, 8 февраля, он будет сопровождаться сильнейшими…
Президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось рассмешить Папу Римского Франциска в рамках их сегодняшней встречи в Ватикане. Беседа политика и понтифика прошла…
Представитель экстренных служб сообщил, что в субботу, 8 февраля, в Тосненском районе Ленинградской области под лед провалилась двое детей. В результате происшествия…
Известный российский футболист Дмитрий Тарасов 5 февраля снова стал папой, у них с моделью Анастасией Костенко родилась вторая дочь. Сейчас супругу спортсмена выписали…
В распоряжении корреспондента АН оказался список бойцов запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Он публикуется полностью.
Отец правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада обратился в полицию с просьбой найти его сына, который пропал со своей супругой несколько месяцев назад. По его словам…
Водитель из Японии, который стал первым заболевшим коронавирусом нового типа внутри страны без посещения Китая, выздоровел. Мужчину сегодня утром выписали из больницы…
Президент Украины Владимир Зеленский в первой половине дня в субботу, 8 февраля, встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Соответствующая информация появилась…
Дочь известной российской телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой сделала на своей страничке в социальной сети заявление, которое напугало ее подписчиков. Недавно…
В полиции чувашского города Канаша сообщили, что 7 февраля к ним обратился мужчина, который перевел мошенникам более трех миллионов рублей с целью подзаработать на курсе…
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова генерала НАТО Андре Ланата о якобы угрозе от России в космосе, заявил, что Североатлантический альянс выдает себя…
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в субботу, 8 февраля, выразил соболезнования родным депутата Государственной думы Айрата Хайруллина, который погиб…
Известный российский композитор и музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии. По его словам, он сейчас получает «базовые» выплаты, хоты раньше получал немного…
Виктория, подруга канадской миллионерши Татьяны, с которой российский певец Прохор Шаляпин отдыхал в дорогостоящем круизе по Тихому океану, рассказала подробности…
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса…
Источник, близкий к летному составу одной из китайских авиакомпаний, сообщил, что в КНР начали массово увольнять пилотов, в том числе российских. Известно, что Hainan…
Принц Гарри произнес трогательную речь на саммите по альтернативным инвестициям в Майами. В рамках своего выступления он признался, что после смерти матери в течение семи…
Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало американскую компанию Apple на €25 млн из-за медленной…
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Соединенных Штатов поздравление с победой в Сенате и пригласил на дружеский ужин в Майами «поднять бокал за его…
Власти Ирана приняли решение отложить запуск своего спутника "Зафар", который ранее планировалось отправить на орбиту до 7 февраля. Соответствующую информацию…
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в субботу прокомментировал слова главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты…
Происшествия
СМИ опубликовали видео с места массовой драки, которая произошла минувшей ночью в Жамбылской области на юге Казахстана. Известно, что в результате столкновения погибли…
Общество
Столкновения и массовая драка произошли в Жамбылской области Казахстана. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев заявил, что в результате случившегося восемь человек погибли…
Официальный представитель компании сообщил, что минувшей ночью группа хакеров взломала несколько аккаунтов социальной сети Facebook в сервисе микроблогов Twitter. При…
В Ленинградской области очевидцы обнаружили тело мужчины, которое превратилось в скелет. Согласно последней информации журналистов, предполагается, что гражданин пропал…
Организаторы антипремии «Золотая малина» перечислили претендентов, которые номинированы в этом году. Отмечается, что в список попала претендующий на «Оскар» фильм…
В субботу, 8 февраля, стало известно, какие вакансии в России являются в настоящий момент наиболее высокооплачиваемыми. Некоторые специалисты могут рассчитывать…
Полицейские арестовали туристку, которая отдыхала в купальнике на мальдивском пляже. Однако после неприятного инцидента стражи порядка публично извинились…
Президент России Владимир Путин согласился на переговоры в Нормандском формате в Париже только при условии подписания соглашений об особом статусе Донбасса.
В мире
Источник рассказал о "совершенно другой реальности", в которой после переезда в Канаду живут британский принц Гарри, его жена Меган и их маленький сын Арчи. По словам…
Директор школы №14 города Уссурийска Приморского края Илья Вологин сообщил, что была проведена служебная поверка после инцидента с разбором нецензурной фразы на одном…
Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала зимы. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что накануне температура воздуха впервые…
Гражданин Японии, который был госпитализирован в китайском городе Ухань с тяжелой формой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, скончался. Об этом утром в субботу…
Американский лидер Дональд Трамп уволил посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который давал показания в рамках процесса импичмента. Об этом в минувшую пятницу…
Председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отреагировал на слова Дмитрия Рогозина после шутки о Роскосмосе…
В китайском Ухане из-за пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончался гражданин Соединенных Штатов Америки. Соответствующую информацию предоставили в субботу…
Московские художники запустили акцию «Следуй» против системы распознавания лиц. Они нанесли на лицо грим как символ несогласия с преследованием в повседневной жизни
Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями после разговора тет-а-тет с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Известно, что самолет с российской…