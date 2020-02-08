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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Германию грядущей ночью обрушится циклон "Сабина", скорость ветра составит 120 км/ч

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Германию грядущей ночью обрушится циклон
циклон, pixabay.com
В ночь на воскресенье на северо-запад Германии обрушится циклон "Сабина". По словам синоптиков, обнародованным в субботу, 8 февраля, он будет сопровождаться сильнейшими ливнями и ураганным ветром.
 
Уже сейчас транспортное сообщение в северо-западной части Германии ограничено. Пассажиров призывают отказаться от необязательных путешествий. Желательно перенести поездки на вторую часть грядущей недели.
 
Предполагается, что скорость ветра на балтийском и северном побережье страны к воскресенью достигнет 120 километров в час. После этого циклон направится на юг, а ко вторнику достигнет Баварии.
ЕТ

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