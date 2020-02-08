На Германию грядущей ночью обрушится циклон

В ночь на воскресенье на северо-запад Германии обрушится циклон "Сабина". По словам синоптиков, обнародованным в субботу, 8 февраля, он будет сопровождаться сильнейшими ливнями и ураганным ветром.

Уже сейчас транспортное сообщение в северо-западной части Германии ограничено. Пассажиров призывают отказаться от необязательных путешествий. Желательно перенести поездки на вторую часть грядущей недели.