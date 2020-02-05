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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Словакия: из-за ураганного ветра погиб ребенок

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Словакия: из-за ураганного ветра погиб ребенок
фото: pixabey

Мощные порывы ветра опрокинули сегодня в Мияве павильон автобусной остановки, пострадали двое детей, одного из них спасти не удалось.

Уточняется, что второй ребенок находится в медицинском учреждении в критическом состоянии. Инцидент был зафиксирован на Старомиявской улице.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагического происшествия. 

По данным метеорологов, в Словакии с минувшего вторника наблюдаются порывы шквального ветра. В результате падения большого количества деревьев на дорогах нарушено движение транспорта. Более 20 тысяч граждан остались без электроэнергии.

СЕ

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