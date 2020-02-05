Словакия: из-за ураганного ветра погиб ребенок

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5 февраля 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Мощные порывы ветра опрокинули сегодня в Мияве павильон автобусной остановки, пострадали двое детей, одного из них спасти не удалось.

Уточняется, что второй ребенок находится в медицинском учреждении в критическом состоянии. Инцидент был зафиксирован на Старомиявской улице.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагического происшествия.

По данным метеорологов, в Словакии с минувшего вторника наблюдаются порывы шквального ветра. В результате падения большого количества деревьев на дорогах нарушено движение транспорта. Более 20 тысяч граждан остались без электроэнергии.