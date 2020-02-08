Депутат счел

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в субботу, 8 февраля, назвал истерией заявление генерала НАТО Андре Ланата об угрозе в космосе со стороны России и Китая.

Чепа подчеркнул, что "истерия, которую Россия слышит уже не первый раз", призвана воздействовать на государства, состоящие в Североатлантическом альянсе, чтобы выделялось все больше средств на американский военно-промышленный комплекс.