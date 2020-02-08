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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Депутат счел "истерией" заявление НАТО о слежке России за спутниками

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Депутат счел
Земля, pixabay.com
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в субботу, 8 февраля, назвал истерией заявление генерала НАТО Андре Ланата об угрозе в космосе со стороны России и Китая.
 
Чепа подчеркнул, что "истерия, которую Россия слышит уже не первый раз", призвана воздействовать на государства, состоящие в Североатлантическом альянсе, чтобы выделялось все больше средств на американский военно-промышленный комплекс.
 
Ранее Ланата заявил, что существует опасность в космосе, поскольку космические спутники России и КНР якобы ведут слежку за американскими разведывательными аппаратами.
ЕТ

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