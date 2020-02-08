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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Иран по неназванной причине отложил запуск своего спутника

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Иран по неназванной причине отложил запуск своего спутника
спутник, Земля, pixabay.com

Власти Ирана приняли решение отложить запуск своего спутника "Зафар", который ранее планировалось отправить на орбиту до 7 февраля. Соответствующую информацию предоставили в субботу журналисты.

Подчеркивается, что о причинах переноса запуска, а также о том, когда спутник будет отправлен на орбиту, руководство Ирана не сообщило.

В минувший понедельник иранский министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил, что страна намерена запустить на этой неделе спутник "Зафар". Его на высоту 530 километров должна была вывести ракета-носитель "Симорг".

ЕТ

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