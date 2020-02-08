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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Военный эксперт объяснил, почему в НАТО заявили об угрозе со стороны России в космосе

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Военный эксперт объяснил, почему в НАТО заявили об угрозе со стороны России в космосе
флаг НАТО, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в субботу прокомментировал слова главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты об угрозе со стороны РФ в космосе.

Ланата ранее заявил, что Россия и Китай проводят маневры неподалеку от спутников стран Запада, что представляет опасность.

Литовкин отметил, что США в последнее время все настойчивее пытаются легализовать вывод собственного оружия в космос. По словам эксперта, американцы пытаются провести согласие на милитаризацию космического пространства через ООН и Совбез. В случае, если Вашингтону это не удастся, он будет оправдывать вывод оружия в космос "виной" РФ и КНР.

ЕТ

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