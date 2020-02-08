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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Госдуме оценили заявление НАТО об угрозе от России и Китая в космосе

, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили заявление НАТО об угрозе от России и Китая в космосе
спутник, pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил заявление главы стратегического командования НАТО по трансформации генерала Андре Ланаты об угрозе со стороны России в космосе.

Ланата ранее заявил, что РФ и Китай проводят маневры неподалеку от спутников стран Запада, а это представляет опасность.

Шерин назвал данное высказывание "очередной байкой", которая дает возможность наращивать оборонный бюджет. По словам политика, каждый раз, когда США хотят "освоить бюджеты" и в полной мере завладеть ситуацией, они объясняют свои шаги исключительно борьбой против "агрессивной России".

ЕТ

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