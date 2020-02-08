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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В НАТО увидели космическую угрозу для Запада со стороны России

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Examiner

В НАТО увидели космическую угрозу для Запада со стороны России
Фото: pixabay.com

Глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата заявил, что западным спутникам грозит опасность со стороны российских кораблей. По его словам, Североатлантический альянс знает множество видов агрессии в космосе.

Источник сообщил, что недавно Россия запустила новый спутник, который «следит» за работой американского «разведывательного аппарата». При этом Ланата отметил, что до этого момента космос был безопасным пространством, но теперь это не так. Он добавил, что Западу придётся самому справляться с угрозами.

«У НАТО не будет объектов в космосе и альянс не станет нести ответственность за принятие конкретных мер по защите тех или иных национальных космических объектов», - пояснил он.

Ранее ученый сообщил, что сейчас человечество не сможет реагировать на сигналы пришельцев из космоса.

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