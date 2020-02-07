Эксперт считает, что человечество не сможет понять сигналы

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7 февраля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, руководитель научно-культурного центра SETI при совете по астрономии РАН Александр Панов заявил, что сейчас человечество не располагает технологиями, чтобы понять сигналы внеземных цивилизаций.

«Для того, чтобы принять такие сигналы, нужны приемники совершенно астрономических масштабов, которыми человечество сейчас не располагает. Общая мощность радиоизлучения с Земли сопоставима с излучением Солнца, это значит, что в исходящих от нашей Солнечной системы радиоволнах можно обнаружить подозрительный радиошум», - пояснил эксперт.

Панов отметил, что пока современные приборы не способны разложить радиошум на полноценный информационный поток.

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