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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Водитель, которого туристы заразили коронавирусом в Японии, выздоровел

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Водитель, которого туристы заразили коронавирусом в Японии, выздоровел
водитель автобус, pixabay.com
Водитель из Японии, который стал первым заболевшим коронавирусом нового типа внутри страны без посещения Китая, выздоровел. Мужчину сегодня утром выписали из больницы после курса лечения.
 
Японец, которому больше 60 лет, работал в городе Нара водителем автобуса. Он перевозил группу китайских туристов.
 
Предполагается, что кто-то из путешественников был заражен пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, однако симптомов заболевания у него не было. Именно поэтому гражданин КНР был пропущен через границу. Впоследствии вирус подтвердили у гида, сопровождавшего автобус.
ЕТ

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