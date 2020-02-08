В Китай с гуманитарной помощью отправился самолет МЧС России

Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного судна находятся медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.

В ведомстве уточнили, что самолет с гуманитурным грузом вылетел в Китай сегодня в 13.33 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что формирование гуманитарного груза для жителей Китая началось ранее по поручению президента РФ Владимира Путина.