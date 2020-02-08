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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Китай с гуманитарной помощью отправился самолет МЧС России

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Китай с гуманитарной помощью отправился самолет МЧС России
самолет, pixabay.com
Самолет МЧС России Ил-76 в субботу, 8 февраля, вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Раменское. На борту воздушного судна находятся медицинские препараты и средства индивидуальной защиты.
 
В ведомстве уточнили, что самолет с гуманитурным грузом вылетел в Китай сегодня в 13.33 по московскому времени.
 
Ранее сообщалось, что формирование гуманитарного груза для жителей Китая началось ранее по поручению президента РФ Владимира Путина. 
 
Напомним, власти Франции зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом.
ЕТ

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