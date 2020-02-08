Госдума: НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова генерала НАТО Андре Ланата о якобы угрозе от России в космосе, заявил, что Североатлантический альянс выдает себя за стадо беззащитных овечек.

Бальбек уточнил, что Россия лишь защищается от агрессивных действий со стороны НАТО, а не угрожает альянсу.