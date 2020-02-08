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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Госдума: НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Госдума: НАТО выдает себя за стадо беззащитных овечек
Госдума, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова генерала НАТО Андре Ланата о якобы угрозе от России в космосе, заявил, что Североатлантический альянс выдает себя за стадо беззащитных овечек.
 
Бальбек уточнил, что Россия лишь защищается от агрессивных действий со стороны НАТО, а не угрожает альянсу.
 
Депутат напомнил, что именно Соединенные Штаты Америки ранее на весь мир кричали о необходимости размещения оружия в космосе, причем исключительно в собственных интересах. Именно поэтому, по мнению Руслана Бальбека, генералу НАТО не следует "скорбно вещать" о российской угрозе
ЕТ

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