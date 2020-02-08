Команию Apple во Франции оштрафовали на 25 млн евро за медлительность старых iPhone

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8 февраля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Apple, pixabay.com

Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) во Франции оштрафовало американскую компанию Apple на €25 млн из-за медленной работы старых моделей iPhone.

В ходе расследования DGCCRF удалось выяснить, что Apple не уведомляла пользователей смартфонов о том, что обновления существенно замедляют работу гаджетов со старыми аккумуляторами. Из-за этого клиенты были вынуждены покупать новые батареи или даже тратиться на обновленные модели iPhone.

В рамках мирового соглашения с прокурором американской компании предложили выплатить штраф в размере 25 млн евро и в течение месяца опубликовать на своем официальном сайте пресс-релиз, в котором содержится информация для пользователей.