На Мальдивах арестовали девушку за

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8 февраля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail.

Фото: pixabay.com

Полицейские арестовали туристку, которая отдыхала в купальнике на мальдивском пляже. Однако после неприятного инцидента стражи порядка публично извинились за предоставленные неудобства.

Отмечается, что задержание сняли на видео. На кадрах видно, как несколько полицейских схватили девушку в раздельном бикини, чтобы надеть наручники, но она начала вырываться и кричать о том, что к ней домогаются. При этом причиной для ареста стало «непристойное обнажение» в общественном месте.

Уточняется, что в некоторых районах курорта действительно запрещено находиться в купальнике, но неизвестно, где именно было снято видео.

«Я приношу извинения туристке и общественности. Задача, которую я поставил перед собой, состоит в том, чтобы сделать полицейскую службу более профессиональной … Дело расследуется», - позже высказал начальник полиции.

Ранее сообщалось, что в Сети появились фотографии известной актрисы Джулии Робертс в бикини.