На Мальдивах арестовали девушку за

Полицейские арестовали туристку, которая отдыхала в купальнике на мальдивском пляже. Однако после неприятного инцидента стражи порядка публично извинились за предоставленные неудобства.
Отмечается, что задержание сняли на видео. На кадрах видно, как несколько полицейских схватили девушку в раздельном бикини, чтобы надеть наручники, но она начала вырываться и кричать о том, что к ней домогаются. При этом причиной для ареста стало «непристойное обнажение» в общественном месте.
Уточняется, что в некоторых районах курорта действительно запрещено находиться в купальнике, но неизвестно, где именно было снято видео.
«Я приношу извинения туристке и общественности. Задача, которую я поставил перед собой, состоит в том, чтобы сделать полицейскую службу более профессиональной … Дело расследуется», - позже высказал начальник полиции.
Ранее сообщалось, что в Сети появились фотографии известной актрисы Джулии Робертс в бикини.