В сети появились снимки 52-летней Джулии Робертс в бикини

В сети на днях появились фотографии всемирно известной актрисы, звезды популярного фильма "Красотка" Джулии Робертс в бикини. На снимках можно рассмотреть фигуру 52-летней многодетной матери.

Робертс в настоящий момент отдыхает с семьей в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта. Папарацци удалось сделать несколько кадров в то время, когда Джулия и ее супруг находились у басейна.

Даже на неотретушированных снимках, опубликованных порталом Woman.ru, актриса выглядит прекрасно – у нее длинные стройные ноги без намека на целлюлит, тонкая талия, "стальной" пресс и рельефные руки. Кроме того, на фотографиях можно заметить довольно большую татуировку на пояснице Джулии.