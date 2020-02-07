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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В сети появились снимки 52-летней Джулии Робертс в бикини

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

В сети появились снимки 52-летней Джулии Робертс в бикини
актриса Джулия Робертс, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

В сети на днях появились фотографии всемирно известной актрисы, звезды популярного фильма "Красотка" Джулии Робертс в бикини. На снимках можно рассмотреть фигуру 52-летней многодетной матери.

Робертс в настоящий момент отдыхает с семьей в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта. Папарацци удалось сделать несколько кадров в то время, когда Джулия и ее супруг находились у басейна.

Даже на неотретушированных снимках, опубликованных порталом Woman.ru, актриса выглядит прекрасно – у нее длинные стройные ноги без намека на целлюлит, тонкая талия, "стальной" пресс и рельефные руки. Кроме того, на фотографиях можно заметить довольно большую татуировку на пояснице Джулии.

ЕТ

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