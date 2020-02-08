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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Трамп уволил посла США в Евросоюзе, который давал показания в рамках импичмента

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп уволил посла США в Евросоюзе, который давал показания в рамках импичмента
президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Consolidated News Photos
Американский лидер Дональд Трамп уволил посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который давал показания в рамках процесса импичмента. Об этом в минувшую пятницу сообщили журналисты.
 
Отмечается, что за несколько часов до этого Трамп уволил еще одного свидетеля в ходе процесса импичмента – эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана.
 
Напомним, в минувшую среду Сенат США оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения – в превышении полномочий, а также в воспрепятствовании конгрессу. Так, процесс по импичменту президента Соединенных Штатов Америки завершился безрезультатно.
ЕТ

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