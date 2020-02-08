//В мире 13+
Трамп уволил посла США в Евросоюзе, который давал показания в рамках импичмента
8 февраля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
8 февраля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Американский лидер Дональд Трамп уволил посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который давал показания в рамках процесса импичмента. Об этом в минувшую пятницу…
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