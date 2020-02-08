Трамп уволил посла США в Евросоюзе, который давал показания в рамках импичмента

Американский лидер Дональд Трамп уволил посла США в Европейском Союзе Гордона Сондленда, который давал показания в рамках процесса импичмента. Об этом в минувшую пятницу сообщили журналисты.

Отмечается, что за несколько часов до этого Трамп уволил еще одного свидетеля в ходе процесса импичмента – эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана.