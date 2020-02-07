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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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РФ в качестве гумпомощи направит в Китай 2 млн медицинских масок

, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

РФ в качестве гумпомощи направит в Китай 2 млн медицинских масок
вспышка коронавируса в Китае, Cheng Min/Keystone Press Agency

Вечером в пятницу, 7 февраля, стало известно, что Россия направит в Китай 2 миллиона медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Об этом заявил сегодня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Подчеркивается, что российская сторона направит в Китай медицинские маски в связи с вспыхнувшей в этой стране пневмонией, вызванной новым типом коронавируса.

Уточняется, что на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в КНР уже приготовили 2 миллиона масок.

Ранее сообщалось, что в Китае вылечили самого пожилого человека, зараженного коронавирусом.

ЕТ

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