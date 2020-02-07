//В мире 13+
Самый пожилой пациент, заболевший коронавирусом в Китае, выздоровел
7 февраля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
//В мире 13+
7 февраля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Мария Дегтерева
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, как коронавирус может повлиять на состояние российской экономики. «Наша задача - чтобы финансовая система…
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Представляющим смертельную опасность китайским коронавирусом заразится треть населения Земли. Соответствующий прогноз сделал искусственный интеллект…
Землю в текущем году ждет столкновение с небесным телом. Соответствующий прогноз в свое время сделала Ванга, заявил в российском телевизионном эфире…
Врачи-кардиологи, работающие в Германии, обозначили неочевидные признаки, сигнализирующие о скором инфаркте миокарда. Данной теме посвящен материал…
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В разделе приложения «Подписки» появилось разделение на категории – это профили, которые чаще всего показываются в ленте, и аккаунты, с которыми пользователь…
Самый пожилой человек, заболевший в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, выписан из больницы. Согласно последней информации журналистов, врачам удалось…
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Общество
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Диетолог Тамара Прунцева посоветовала включить в рацион семена подсолнечника. При этом врач отметила, что употреблять их нужно в разумных количествах. Также специалист…
Происшествия
В селе Верхняя Пластунка в Сочи из-за оползня обрушился участок дороги. Согласно последней информации местных властей, движение транспорта на аварийном участке полотна…
Новый председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев будет добиваться дополнительного финансирования на национальную политику.
На Дальнем Востоке возобновили работу пропускные пункты для перевозки грузов на границе с Китаем. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе. Ранее пропускные…
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Еженедельник «Аргументы недели» продолжает следить за Александром Головиным во Франции. Сегодня «Экип» опубликовала рейтинг зарплат в Лиге 1. Из Франции передает…
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