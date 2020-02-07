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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Самый пожилой пациент, заболевший коронавирусом в Китае, выздоровел

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Самый пожилой пациент, заболевший коронавирусом в Китае, выздоровел
больница, pixabay.com
Самый пожилой человек, заболевший в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, выписан из больницы. Согласно последней информации журналистов, врачам удалось вылечить мужчину.
 
91-летний житель Китая проходил лечение в больнице Ичана, которая находится в китайской провинции Хубэй. 19 января пожилой мужчина заметил у себя первые признаки коронавируса и обратился к медикам. Вскоре они подтвердили диагноз и начали лечить пациента, отмечает Радио Sputnik.
 
К настоящему моменту коронавирус унес жизни 637 человек. Количество зараженных по всему миру превысило 31 тысячу человек.
ЕТ

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