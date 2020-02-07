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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Китайский коронавирус убивает людей только одной расы?

, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Китайский коронавирус убивает людей только одной расы?
Китайские медики, Lu Hanxin / globallookpress.com

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать только представителей монголоидной расы. Мнение медика привел на своей странице в Facebook российский журналист Василий Головнин.

Как отметил Татэда, у очень многих заразившихся недуг протекает в крайне слабой форме, у некоторых — практически незаметно. Согласно предположению профессора, 2019-nCoV в Европе или Северной Америке мог появиться раньше, чем в Китае, и вызвать массовые незначительные заболевания, которые не привлекли внимания, но привели к широкой выработке иммунитета.

Ранее в пятницу сообщалось, что искусственный интеллект спрогнозировал заражение трети населения Земли новым коронавирусом.

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ДЦ

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Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский коронавирус 2019-nCoV может убивать исключительно представителей монголоидной расы.

Японский профессор, специалист по исследованию инфекционных заболеваний Такэхиро Татэда допустил, что китайский…

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