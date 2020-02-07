Принцесса Беатрис выходит замуж: что известно о предстоящем торжестве

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7 февраля 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: globallookpress.com/ Photographer © ALPR/AdMedia

Последняя незамужняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II 31-летняя принцесса Беатрис в этом году выйдет замуж. Её избранником стал 36-летний миллионер Эдоардо Мопелли Моцци.

Знакомые принцессы сообщают, что свадебная церемония состоится в конце весны. Предполагаемой датой торжества инсайдеры называют 29 мая. Отмечается, что бракосочетание пройдёт в Букингемском дворце, где состоялась свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. При этом торжество принцессы будет менее публичным, чем у её кузена.

Близкие Беатрис рассказали, что принцесса отказалась от вечеринки из-за скандала, в котором замешан ее отец принц Эндрю. Однако переносить свадьбу она не стала. К алтарю принцесса пойдёт под руку с отцом.