Младшего сына королевы Великобритании обвинили в изнасилованиях?

Две девушки обвинили младшего сына Елизаветы II принца Эндрю в том, что он позволял себе развязные действия в отношении них. В Букингемском дворце пока никак не прокомментировали подобные заявления.

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Имя британского принца всплыло в ходе расследования дела миллиардера Джеффри Эпштейна, передаёт СтарХит. Мисс Джиффр и Джоанн Шоберг рассказали, что принц Эндрю позволял себе недвусмысленные действия при общении с ними. Отмечается, что несколько лет назад некая Вирджиния Робертс уже заявляла о том, что у нее была интимная связь с младшим сыном королевы.

«Королева намерена поддерживать сына. Разумеется, все члены семьи обеспокоены тем, что Эндрю замешан в столь громком деле», - сказали во дворце.