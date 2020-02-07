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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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На Западе рассказали, насколько США отстают от России в гонке вооружений

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Западе рассказали, насколько США отстают от России в гонке вооружений
Фото: pixabay.com

В Forbes оценили превосходство России над США в области вооружения. По мнению издания, в РФ могут первыми в мире создать беспилотную атомную подлодку.

Отмечается, что российские подлодки, в отличие от американских, работают с меньшим составом команды. «Однако если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество», - отмечает Forbes. Россия уже сейчас имеет возможность создать первую в мире ударную необитаемую атомную подлодку. Также издание заверяет, что западным странам для создания подобных технологий потребуются значительные средства и время.

АБ

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