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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В NI перечислили подлодки, способные уничтожить мир быстрее, чем едет пицца

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В NI перечислили подлодки, способные уничтожить мир быстрее, чем едет пицца
Фото: pixabay.com

Эксперты из National Interest перечислили пять подлодок, которые способны уничтожить мир быстрее, «чем требуется для заказа пиццы». В топ попали три российские субмарины, Америке же досталось только два места.

Отмечается, что специалисты включали в рейтинг действующие подлодки или же те, которые в скором времени будут введены в эксплуатацию. Из российских субмарин «оружием судного дня» назвали подлодки проекта 955 "Борей", 667БДРМ "Дельфин" и 885М "Ясень-М". От США в рейтинг вошли субмарины типа "Огайо" и "Колумбия".

«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», - считают эксперты.

АБ

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