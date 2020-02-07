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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: США хотят наказать "Роснефть", но санкции против компании вводить боятся

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: США хотят наказать
фото: pixabay.com

США хотят наказать "Роснефть" за сотрудничество с Венесуэлой, но санкции против российской компании вводить боятся. Американские политики опасаются, что введение санкций спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой своих информаторов.

Агентство напомнило, что из-за санкций в отношении "РусАла" пострадала не только компания, но и ее клиенты по всему миру и рынок в целом, а цены на алюминий подскочили на 20%.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс пообещал, что Соединенные Штаты накажут Россию за поддержку президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.  Американский политик пригрозил, что поддержка Россией Мадуро не останется безнаказанной.

ИЧ

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В мире

СМИ: США хотят наказать

СМИ: США хотят наказать "Роснефть", но санкции против компании вводить боятся

США хотят наказать "Роснефть" за сотрудничество с Венесуэлой, но санкции против компании вводить боятся. Американские политики опасаются, что введение санкций спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен.

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