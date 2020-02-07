СМИ: США хотят наказать

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7 февраля 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

США хотят наказать "Роснефть" за сотрудничество с Венесуэлой, но санкции против российской компании вводить боятся. Американские политики опасаются, что введение санкций спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, - сообщило агентство Bloomberg со ссылкой своих информаторов.

Агентство напомнило, что из-за санкций в отношении "РусАла" пострадала не только компания, но и ее клиенты по всему миру и рынок в целом, а цены на алюминий подскочили на 20%.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс пообещал, что Соединенные Штаты накажут Россию за поддержку президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. Американский политик пригрозил, что поддержка Россией Мадуро не останется безнаказанной.