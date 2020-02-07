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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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США пообещали наказать Россию за поддержку президента Венесуэлы Мадуро

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

США пообещали наказать Россию за поддержку президента Венесуэлы Мадуро
Николас Мадуро, фото: twitter.com/PresidencialVen/status

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс пообещал, что Соединенные Штаты накажут Россию за поддержку президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.  Американский политик пригрозил, что поддержка Россией Мадуро не останется безнаказанной.

Он призвал и других учесть это предостережение. По словам Абрамса, в скором времени Вашингтон продемонстрирует "серьезность своих намерений". Абрамс не уточнил, идет ли речь о введении санкций против российской нефтяной компании.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Белый дом примет меры в отношении "Роснефти", если компания не изменит свою политику в Венесуэле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы США ввести ограничения в отношении "Роснефти" из-за сотрудничества России с Венесуэлой, заявил, что Москва привыкла к «угрозам» Вашингтона.

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