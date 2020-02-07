В Италии обнаружили тело россиянки в квартире

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7 февраля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что вечером в четверг, 6 февраля, в центре Милана обнаружили тело 34-летней россиянки в своей квартире. Отмечается, что отец не мог связаться с дочерью некоторое время и выбил входную дверь.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели женщину, сидящую на стуле со множеством синяков и ожогов на теле, а также окровавленным лицом. По предварительным данным, россиянка скончалась за сутки до вскрытия квартиры. При этом следователи исключают смерть насильственным способом.

Известно, что женщина лечилась от алкогольной зависимости и долгое время находилась в депрессии, а несколько месяцев назад во время пожара у себя дома была в сумеречном состоянии сознания.

Расследование продолжается.

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал об условиях, в которых живут эвакуированные из китайской провинции Хубэй и города Ухань россияне.